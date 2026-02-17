Rando des MUCOTIVÉS, Stade MIKULAK, Angers
Rando des MUCOTIVÉS, Stade MIKULAK, Angers vendredi 1 mai 2026.
Rando des MUCOTIVÉS Vendredi 1 mai, 08h00 Stade MIKULAK Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T08:00:00+02:00 – 2026-05-01T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-01T08:00:00+02:00 – 2026-05-01T13:00:00+02:00
Stade MIKULAK Rue Jules Ladoumegue, 49000 Angers Angers 49016 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/Rando2026 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 82 93 78 04 »}]
Une rando pour vaincre la mucoviscidose. Cyclo, Gravel, VTT, Marche, Course. De 8km à 103 km. Ravito et restauration au retour;
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