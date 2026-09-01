Rando des oiseaux Musée des vieux outils et métiers anciens Clion

dimanche 27 septembre 2026 · Musée des vieux outils et métiers anciens · Clion

Informations pratiques

Clion

Rando des oiseaux

Musée des vieux outils et métiers anciens 28 avenue Saint-André Clion Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 07:30:00

fin : 2026-09-27 09:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Randonnée VTT et marche avec de nouveaux circuits. Tarifs variés selon l’âge et la licence.

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Musée des vieux outils et métiers anciens 28 avenue Saint-André Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 96 68 12 secretariatccgc@gmail.com

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English :

Mountain biking and hiking with new trails. Prices vary depending on age and membership status.

L’événement Rando des oiseaux Clion a été mis à jour le 2026-08-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge