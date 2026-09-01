UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Clion

Rando des Oiseaux VTT ou pédestre Parc du musée au pied de l’église Clion

dimanche 27 septembre 2026 · Parc du musée au pied de l'église · Clion

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
07:30:00
Lieu
Parc du musée au pied de l'église
Adresse
28 avenue St André
Ville
17240 Clion
Département
Charente-Maritime
Tarif
4 4 7 Tarif réduit 4€ Licenciés Fédération Française de Vélo 7€ non licenciés Gratuit moins de 12 ans

Clion

Rando des Oiseaux VTT ou pédestre

Parc du musée au pied de l’église 28 avenue St André Clion Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 7 EUR

Tarif réduit
4€ Licenciés Fédération Française de Vélo
7€ non licenciés
Gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:30:00
fin : 2026-09-27 09:30:00

Date(s) :
2026-09-27

Organisateur Commanderie des Cyclos de Grands Chemins
Rando VTT et marche
  .

Parc du musée au pied de l’église 28 avenue St André Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 96 68 12  secretariatccgc@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organizer: Commanderie des Cyclos de Grands Chemins
Mountain biking and hiking

L’événement Rando des Oiseaux VTT ou pédestre Clion a été mis à jour le 2026-08-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

À voir aussi à Clion (Charente-Maritime)