Rando des Oiseaux VTT ou pédestre Parc du musée au pied de l’église Clion

dimanche 27 septembre 2026 · Parc du musée au pied de l'église · Clion

Informations pratiques

Clion

Rando des Oiseaux VTT ou pédestre

Parc du musée au pied de l’église 28 avenue St André Clion Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 7 EUR

Tarif réduit

4€ Licenciés Fédération Française de Vélo

7€ non licenciés

Gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 07:30:00

fin : 2026-09-27 09:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Organisateur Commanderie des Cyclos de Grands Chemins

Rando VTT et marche

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Parc du musée au pied de l’église 28 avenue St André Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 96 68 12 secretariatccgc@gmail.com

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English :

Organizer: Commanderie des Cyclos de Grands Chemins

Mountain biking and hiking

L’événement Rando des Oiseaux VTT ou pédestre Clion a été mis à jour le 2026-08-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge