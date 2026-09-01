Rando des Oiseaux VTT ou pédestre Parc du musée au pied de l’église Clion
dimanche 27 septembre 2026 · Parc du musée au pied de l'église · Clion
Informations pratiques
Clion
Rando des Oiseaux VTT ou pédestre
Parc du musée au pied de l’église 28 avenue St André Clion Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 7 EUR
Tarif réduit
4€ Licenciés Fédération Française de Vélo
7€ non licenciés
Gratuit moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:30:00
fin : 2026-09-27 09:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Organisateur Commanderie des Cyclos de Grands Chemins
Rando VTT et marche
.
Parc du musée au pied de l’église 28 avenue St André Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 96 68 12 secretariatccgc@gmail.com
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English :
Organizer: Commanderie des Cyclos de Grands Chemins
Mountain biking and hiking
L’événement Rando des Oiseaux VTT ou pédestre Clion a été mis à jour le 2026-08-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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