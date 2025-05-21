Rando des Vignes Gymnase Arbois

Arbois

Rando des Vignes

Gymnase Avenue du Maréchal Leclerc Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 07:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le Hand-ball club Arbois-Poligny organise sa traditionnelle rando des vignes

3 parcours VTT 20 34 40 kms

2 parcours marche 11 et 16 kms

Départ entre 7h30 et 10h

Ravitaillement Boisson offerte à l’arrivée

Organisateur Handball Arbois Poligny .

Gymnase Avenue du Maréchal Leclerc Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 38 68 41 accueil@hbap.fr

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English : Rando des Vignes

L’événement Rando des Vignes Arbois a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA