Rando et repas champêtre à Champ-Riant Beauregard-Baret
Rando et repas champêtre à Champ-Riant Beauregard-Baret lundi 25 mai 2026.
Beauregard-Baret
Rando et repas champêtre à Champ-Riant
Parking de Beauregard Beauregard-Baret Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 09:00:00
fin : 2026-05-25 09:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Randonnée touristique, Randonnée montagnarde, randonnée libre suivi d’un repas.
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Parking de Beauregard Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 80 50 32 asso@beauregard-baret-patrimoine.fr
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English :
Sightseeing hikes, mountain hikes, self-guided hikes followed by a meal.
L’événement Rando et repas champêtre à Champ-Riant Beauregard-Baret a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme
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