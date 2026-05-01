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Rando et repas champêtre à Champ-Riant Beauregard-Baret

Rando et repas champêtre à Champ-Riant Beauregard-Baret lundi 25 mai 2026.

Adresse : Parking de Beauregard

Ville : 26300 Beauregard-Baret

Département : Drôme

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 6 6 6

Beauregard-Baret

Rando et repas champêtre à Champ-Riant

Parking de Beauregard Beauregard-Baret Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 09:00:00
fin : 2026-05-25 09:00:00

Date(s) :
2026-05-25

Randonnée touristique, Randonnée montagnarde, randonnée libre suivi d’un repas.
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Parking de Beauregard Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 80 50 32  asso@beauregard-baret-patrimoine.fr

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English :

Sightseeing hikes, mountain hikes, self-guided hikes followed by a meal.

L’événement Rando et repas champêtre à Champ-Riant Beauregard-Baret a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme

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