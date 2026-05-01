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Rando famille Parly Parly

Rando famille Parly Parly samedi 30 mai 2026.

Lieu : Parly

Adresse : Crèche les coccinelles

Ville : 89240 Parly

Département : Yonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Parly

Rando famille

Parly Crèche les coccinelles Parly Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Venez partager une randonnée en famille. Départ de la micro crèche de Parly. Un temps de découverte et d’écoute de la nature, de partage en famille. verre de l’amitié et pique-nique tiré du sac.   .

Parly Crèche les coccinelles Parly 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 49 79  lescoccinelles@cc-puisayeforterre.fr

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English : Rando famille

L’événement Rando famille Parly a été mis à jour le 2026-04-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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