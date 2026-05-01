Rando famille Parly Parly
Rando famille Parly Parly samedi 30 mai 2026.
Parly
Rando famille
Parly Crèche les coccinelles Parly Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez partager une randonnée en famille. Départ de la micro crèche de Parly. Un temps de découverte et d’écoute de la nature, de partage en famille. verre de l’amitié et pique-nique tiré du sac. .
Parly Crèche les coccinelles Parly 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 49 79 lescoccinelles@cc-puisayeforterre.fr
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English : Rando famille
L’événement Rando famille Parly a été mis à jour le 2026-04-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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