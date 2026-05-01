Rando famille Parly Parly

Parly

Rando famille

Parly Crèche les coccinelles Parly Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez partager une randonnée en famille. Départ de la micro crèche de Parly. Un temps de découverte et d’écoute de la nature, de partage en famille. verre de l’amitié et pique-nique tiré du sac. .

Parly Crèche les coccinelles Parly 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 49 79 lescoccinelles@cc-puisayeforterre.fr

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English : Rando famille

L’événement Rando famille Parly a été mis à jour le 2026-04-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !