Vide-greniers autour de l étang Parly
Vide-greniers autour de l étang Parly jeudi 14 mai 2026.
Parly
Vide-greniers autour de l étang
L’étang de Parly Parly Yonne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 06:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Vide-greniers autour de l étang, buvette et restauration sur place. .
L’étang de Parly Parly 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 06 06 05 nicole.petit89@outlook.fr
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English : Vide-greniers autour de l étang
L’événement Vide-greniers autour de l étang Parly a été mis à jour le 2026-04-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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