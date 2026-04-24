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Vide-greniers autour de l étang Parly

Vide-greniers autour de l étang Parly jeudi 14 mai 2026.

Adresse : L'étang de Parly

Ville : 89240 Parly

Département : Yonne

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 2 2 Tarif réduit Tarif réduit

Parly

Vide-greniers autour de l étang

L’étang de Parly Parly Yonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 06:00:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

Vide-greniers autour de l étang, buvette et restauration sur place.   .

L’étang de Parly Parly 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 06 06 05  nicole.petit89@outlook.fr

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English : Vide-greniers autour de l étang

L’événement Vide-greniers autour de l étang Parly a été mis à jour le 2026-04-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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