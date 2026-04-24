Parly

Vide-greniers autour de l étang

L’étang de Parly Parly Yonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 06:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Vide-greniers autour de l étang, buvette et restauration sur place. .

L’étang de Parly Parly 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 06 06 05 nicole.petit89@outlook.fr

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English : Vide-greniers autour de l étang

L’événement Vide-greniers autour de l étang Parly a été mis à jour le 2026-04-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !