Rando Gourmande Rue du Grand Jardin Sap-en-Auge

Rando Gourmande

Rue du Grand Jardin Domaine du Grand Jardin Sap-en-Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:30:00

fin : 2026-05-14 15:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Randonnée d’environ 13 km avec une étape dégustation de produits locaux. Au retour, apéritif offert, et ensuite déjeuner.

> Café de Bienvenue à 9h

> Départ à 9h30

> Dégustation de produits locaux sur le parcours

> A l’arrivée, vers 12h30 apéritif offert, grillades, frites, fromage, dessert. Vente de boissons sur place.

Réservation obligatoire limité à 100 personnes .

Rue du Grand Jardin Domaine du Grand Jardin Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie +33 7 89 08 38 06 herve.houdy@wanadoo.fr

English : Rando Gourmande

