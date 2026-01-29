Rando Gourmande Rue du Grand Jardin Sap-en-Auge
Rando Gourmande
Rue du Grand Jardin Domaine du Grand Jardin Sap-en-Auge Orne
Début : 2026-05-14 09:30:00
fin : 2026-05-14 15:00:00
2026-05-14
Randonnée d’environ 13 km avec une étape dégustation de produits locaux. Au retour, apéritif offert, et ensuite déjeuner.
> Café de Bienvenue à 9h
> Départ à 9h30
> Dégustation de produits locaux sur le parcours
> A l’arrivée, vers 12h30 apéritif offert, grillades, frites, fromage, dessert. Vente de boissons sur place.
Réservation obligatoire limité à 100 personnes .
+33 7 89 08 38 06 herve.houdy@wanadoo.fr
English : Rando Gourmande
