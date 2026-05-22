Ussel

Rando gourmande

Lac de Ponty Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Notre rando gourmande vous propose un menu complet avec les 4 ravitaillements.

Dimanche 21 juin 2026

Rando MARCHE (8 et 13 km) VTT 25 km organisée par les associations Haute Corrèze VTT et Bouge Ta Ville

Inscriptions en ligne ouvertes jusqu’au jeudi 14 juin (Tarif réduit)

Départ du Lac de Ponty

Fête de la musique au ravitaillement 2

Pour cette troisième édition, vous découvrirez le Parcours d’Activités Physiques et Sportives Étalonnés dans la ville d’Ussel.

Les inscriptions auront lieu à partir de 10h00 au lac de Ponty, les départs auront lieu entre 11h et 12h.

Vous aurez la possibilité de vous inscrire sur place mais avec une majoration de 5 euros pour tous. .

Lac de Ponty Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 59 40 16 btvussel@gmail.com

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English : Rando gourmande

L’événement Rando gourmande Ussel a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Haute Corrèze