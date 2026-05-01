Vitré

Rando itinérante

Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Randonnée itinérante le samedi 23 mai 2026 organisée par l’association Châtorando.

Parcours de 26 km environ.

Départ TER 8h27 Châteaubourg

Départ rando 8h45 place de la Gare à Vitré

Inscription obligatoire sur Hello Asso

Participation de 3€ pour les non-licenciés FFrandonnée.

Pour les vitréennes et vitréens retour à Vitré par le TER de 17h05 à la gare de Châteaubourg

Prévoir l’achat du billet de TER sur les sites de https://www.breizhgo.bzh ou https://www.sncf-connect.com/ ou avec la borne libre service à la gare de Châteaubourg

Pique nique tiré du sac.

Chaussures de randonnées indispensables, vêtements adaptés aux conditions météo, de l’eau en conséquence ( point d’eau à mi-parcours ). .

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 94 88 86

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English :

L’événement Rando itinérante Vitré a été mis à jour le 2026-05-04 par OT VITRE