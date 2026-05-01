Rando itinérante Vitré
Rando itinérante Vitré samedi 23 mai 2026.
Vitré
Rando itinérante
Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Randonnée itinérante le samedi 23 mai 2026 organisée par l’association Châtorando.
Parcours de 26 km environ.
Départ TER 8h27 Châteaubourg
Départ rando 8h45 place de la Gare à Vitré
Inscription obligatoire sur Hello Asso
Participation de 3€ pour les non-licenciés FFrandonnée.
Pour les vitréennes et vitréens retour à Vitré par le TER de 17h05 à la gare de Châteaubourg
Prévoir l’achat du billet de TER sur les sites de https://www.breizhgo.bzh ou https://www.sncf-connect.com/ ou avec la borne libre service à la gare de Châteaubourg
Pique nique tiré du sac.
Chaussures de randonnées indispensables, vêtements adaptés aux conditions météo, de l’eau en conséquence ( point d’eau à mi-parcours ). .
Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 94 88 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rando itinérante Vitré a été mis à jour le 2026-05-04 par OT VITRE
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