Informations pratiques

Vierzon

Rando Marche la forestière

Vierzon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-11-01

Marche de 7 ; 13 ; 19 et 26 km. Course à pied autorisée. VTT de 25 ; 44 et 60 km> VAE autorisé. .

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 56 44 23 ctvierzon@orange.fr

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English :

L’événement Rando Marche la forestière Vierzon a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de VIERZON