AGENDA · Vierzon
Rando Marche la forestière Vierzon
dimanche 1 novembre 2026 · Vierzon
Informations pratiques
Vierzon
Rando Marche la forestière
Vierzon Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-11-01
Marche de 7 ; 13 ; 19 et 26 km. Course à pied autorisée. VTT de 25 ; 44 et 60 km> VAE autorisé. .
Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 56 44 23 ctvierzon@orange.fr
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English :
L’événement Rando Marche la forestière Vierzon a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de VIERZON
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