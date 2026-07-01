UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vierzon

SNCF Réseau : À Vierzon, le Poste C se dévoile à vous dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !, Gare de Vierzon, Vierzon

samedi 19 septembre 2026 · Gare de Vierzon · Vierzon

SNCF Réseau : À Vierzon, le Poste C se dévoile à vous dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !, Gare de Vierzon, Vierzon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Gare de Vierzon
Adresse
5 avenue Pierre-Sémard 18100 Vierzon
Ville
18100 Vierzon
Département
Cher

SNCF Réseau : À Vierzon, le Poste C se dévoile à vous dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine ! 19 et 20 septembre Gare de Vierzon Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez découvrir le rôle des aiguilleurs, le fonctionnement d’un poste d’aiguillage mis en service en 1929, et l’importance du nœud de Vierzon dans la gestion du trafic ferroviaire, que ce soit en famille ou avec les scolaires.

Gare de Vierzon 5 avenue Pierre-Sémard 18100 Vierzon Vierzon 18100 Les Grandes Crèles Cher Centre-Val de Loire
Venez découvrir le rôle des aiguilleurs, le fonctionnement d’un poste d’aiguillage mis en service en 1929, et l’importance du nœud de Vierzon dans la gestion du trafic ferroviaire.

©WIKIPEDIA

À voir aussi à Vierzon (Cher)