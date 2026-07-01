SNCF Réseau : À Vierzon, le Poste C se dévoile à vous dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !, Gare de Vierzon, Vierzon
samedi 19 septembre 2026 · Gare de Vierzon · Vierzon
Informations pratiques
SNCF Réseau : À Vierzon, le Poste C se dévoile à vous dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine ! 19 et 20 septembre Gare de Vierzon Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Venez découvrir le rôle des aiguilleurs, le fonctionnement d’un poste d’aiguillage mis en service en 1929, et l’importance du nœud de Vierzon dans la gestion du trafic ferroviaire, que ce soit en famille ou avec les scolaires.
Gare de Vierzon 5 avenue Pierre-Sémard 18100 Vierzon Vierzon 18100 Les Grandes Crèles Cher Centre-Val de Loire
Venez découvrir le rôle des aiguilleurs, le fonctionnement d’un poste d’aiguillage mis en service en 1929, et l’importance du nœud de Vierzon dans la gestion du trafic ferroviaire.
©WIKIPEDIA
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