Découverte du local de l’association Mémoire Industrielle et Agricole du Pays de Vierzon, Local Mémoire Industrielle et Agricole du Pays de Vierzon, Vierzon
samedi 19 septembre 2026 · Local Mémoire Industrielle et Agricole du Pays de Vierzon · Vierzon
Informations pratiques
Découverte du local de l’association Mémoire Industrielle et Agricole du Pays de Vierzon 19 et 20 septembre Local Mémoire Industrielle et Agricole du Pays de Vierzon Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Poussez les portes du local de l’association et partez à la découverte du patrimoine industriel vierzonnais ! Au programme : battage à l’ancienne, mise en route de tracteurs de collection, visites guidées par des passionnés et présentation de machines restaurées qui témoignent de l’histoire du machinisme agricole à Vierzon.
Retrouvez également plusieurs associations patrimoniales sur leurs stands pour des expositions ou démonstrations : le Centre généalogique de Vierzon, le Cercle cartophile Eugène Pipet, les Berriauds et l’association philatélique de Vierzon.
Local Mémoire Industrielle et Agricole du Pays de Vierzon 19-23 rue du Bas-de-Grange, 18100 Vierzon Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire 06 88 32 58 32 http://ville-vierzon.fr
Poussez les portes du local de l’association et partez à la découverte du patrimoine industriel vierzonnais !
©Michel Herve
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