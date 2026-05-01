Saint-Quirin

Rando Moselle circuit de la priorale

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-25 14:00:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Cette randonnée de difficulté moyenne de 3h (7km), sillonne une longue barre rocheuse de grès, des roches à poudingue et les bornes armoriées du 18ème siècle. Le port de chaussures de marche est recommandé. Nos amis les animaux ne peuvent participer à cette randonnée. Inscriptions à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou sur internet. Billets non remboursables -non échangeablesTout public

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rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

This medium-difficulty 3-hour (7km) hike takes in a long sandstone rock bar, pudding rocks and the 18th-century armorial markers. Walking shoes are recommended. Pets are not allowed on this hike. Registration at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office or online. Non-refundable and non-exchangeable tickets

L’événement Rando Moselle circuit de la priorale Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-05-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG