Saint-Quirin

Rando Moselle Decouverto histoire de Saint-Quirin

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 10:30:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

C’est parce qu’il est étonnant qu’un petit village de Loraine porte le nom d’un soldat romain que nous vous proposons une randonnée pour vous raconter une partie de cette histoire ou de ces légendes. Cette marche est facile (14km 7h30). Le port de bonnes chaussures est recommandé. Le repas est tiré du sac.

Les chiens ne sont pas autorisés. Prochainement ouverture des inscriptions à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud et en ligne. Billet non remboursable non échangeableTout public

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rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

It’s because it’s amazing that a small village in Lorraine should bear the name of a Roman soldier that we’re proposing a hike to tell you some of this history or legend. This is an easy walk (14km 7h30). Good footwear is recommended. Lunch is provided from the bag.

Dogs are not allowed. Registration opening soon at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office and online. Ticket non-refundable non-exchangeable

L’événement Rando Moselle Decouverto histoire de Saint-Quirin Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-04-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG