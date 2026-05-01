Saint-Quirin

Rando Moselle marche nordique

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 08:45:00

fin : 2026-05-24 11:45:00

Date(s) :

2026-05-24

Marche nordique de difficulté moyenne (11.5km 3h) vers le col de Lampertstein. Prévoir bâtons et chaussures de marche basse. Les animaux ne sont pas autorisés pour cette randonnée. Inscriptions à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou par internet. Billet non remboursable non échangeableTout public

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rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

Nordic walk of medium difficulty (11.5km 3h) to the Lampertstein pass. Please bring poles and low walking shoes. Pets are not allowed on this hike. Registration at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office or online. Ticket non-refundable non-exchangeable

L’événement Rando Moselle marche nordique Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-05-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG