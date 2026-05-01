Rando Moselle rando à l’écoute de la forêt la nuit Saint-Quirin

Saint-Quirin

Rando Moselle rando à l’écoute de la forêt la nuit

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 19:00:00

fin : 2026-05-24 23:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Cette balade de 9km (4h30) est de difficulté moyenne et s’adresse aux personnes de 13 ans et plus. De jour, une marche facile avec exercices ludiques permet de se reconnecter à soi ancrage, libération du mental. À la tombée de la nuit, les sens en éveil, percevez les changements de la forêt. Cette immersion nocturne à la lueur de la lune offre une expérience intense. Prévoir des chaussures de marche, des vêtements adaptés à la météo et aux changements de température, eau, petite serviette (pour s’y assoir). Pas de lampe de poche, ni de téléphone portable allumé. Éviter les bâtons de marche (bruyants). Pas d’excitants (cigarette, café, thé…). Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Nos amis à quatre pattes ne peuvent pas participer à cette randonnée. Inscriptions à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou sur internet. Billet non échangeable non remboursableTout public

15 .

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

This 9km walk (4h30) is of medium difficulty and is suitable for people aged 13 and over. By day, an easy walk with playful exercises helps you reconnect with yourself: anchoring yourself and freeing your mind. As night falls, your senses are awakened to the changing nature of the forest. This moonlit nocturnal immersion offers an intense experience. Bring walking shoes, weather- and temperature-appropriate clothing, water and a small towel (to sit on). No flashlights or cell phones. Avoid walking sticks (noisy). No stimulants (cigarettes, coffee, tea, etc.). Minors must be accompanied by an adult. Our four-legged friends cannot take part in this hike. Registration at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office or online. Ticket non-exchangeable non-refundable

L’événement Rando Moselle rando à l’écoute de la forêt la nuit Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-05-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG