Saint-Quirin

Rando Moselle rando balade nocturne

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 21:30:00

fin : 2026-05-24 23:59:00

Date(s) :

2026-05-24 2026-05-25

Participez à une randonnée nocturne unique, pensée pour les amateurs d’effort et de pleine nature (niveau difficile, 12km pour 3h30). Une expérience immersive pour profiter du plaisir de marcher la nuit tout en relevant un défi sportif ! Elle s’adresse aux randonneurs confirmés de plus de 15 ans. Le port de bonnes chaussures est nécessaire, il faut aussi prévoir une lampe torche, de poche ou une frontale, ainsi que des vêtements adaptés. Les chiens ne sont pas autorisés. Inscriptions à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou sur internet. Les billets sont non échangeables, non remboursablesAdultes

5 .

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

Take part in a unique night-time hike, designed for those who love effort and the great outdoors (difficult level, 12km for 3h30). An immersive experience that lets you enjoy the pleasure of walking at night, while taking on a sporting challenge! For experienced hikers over 15 years of age. Good footwear is required, as well as a torch, flashlight or headlamp, and suitable clothing. Dogs are not allowed. Registration at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office or online. Tickets are non-exchangeable and non-refundable

L’événement Rando Moselle rando balade nocturne Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-05-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG