Saint-Quirin

Rando Moselle rando biodiversité

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 17:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Balade commentée par la LPO Moselle (Ligue pour la Protection des Oiseaux) dans les hauts de la Chapelle entre rochers et paysages. Il s’agit d’une randonnée facile de 5km (2h30). Le port de chaussures de marche est recommandé. Les chiens ne sont pas autorisés. Inscriptions à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou sur internet. Billet non échangeable non remboursableTout public

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rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

Walk with commentary by the LPO Moselle (Ligue pour la Protection des Oiseaux League for the Protection of Birds) in the heights of La Chapelle, between rocks and landscapes. This is an easy 5km hike (2h30). Walking shoes are recommended. Dogs are not allowed. Registration at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office or online. Ticket non-exchangeable non-refundable

L’événement Rando Moselle rando biodiversité Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-05-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG