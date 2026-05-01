Saint-Quirin

Rando Moselle rando canine éducative

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 09:45:00

fin : 2026-05-24 12:15:00

Date(s) :

2026-05-24

Découvrez la forêt de Saint-Quirin, en obtenant des conseils sur le comportement animal. il s’agit d’une randonnée facile de 3.5km (2h30). La randonnée est animée par le Club canin du Val (Val-et-Châtillon). Equipement nécessaire bonnes chaussures, collier ou harnais, laisse, eau et sac à crottes. Enrouleur, collier à pointe et électrique sont strictement interdits. Les chiens doivent être tenus en laisse, vaccinés, identifiés et sociabilisés. Ouverture prochainement des réservations à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud et en ligne. Les billets ne sont ni remboursables, ni échangeables.Tout public

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rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

Discover the Saint-Quirin forest, and get tips on animal behavior. This is an easy 3.5km hike (2h30). The hike is led by Club canin du Val (Val-et-Châtillon). Equipment required: good shoes, collar or harness, leash, water and poop bag. Reels, spiked and electric collars are strictly forbidden. Dogs must be kept on a leash, vaccinated, identified and socialized. Reservations opening soon at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office and online. Tickets are non-refundable and non-exchangeable.

L’événement Rando Moselle rando canine éducative Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-04-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG