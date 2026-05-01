Rando Moselle rando chansons Saint-Quirin

Saint-Quirin

Rando Moselle rando chansons

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 11:00:00

fin : 2026-05-24 12:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Petite marche de 2.5km (1h) pour les familles, pour chanter en chœur des chansons françaises populaires, accompagnées par le groupe de François composé de quatre musiciens qui ne se séparent jamais de leur guitare. Le port de chaussures de marche est conseillé. Les chiens sont autorisés si tenus en laisse. Inscription à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou https://tinyurl.com/277tas59 Billet non remboursable non échangeable

Petite marche de 2.5km (1h30) pour chanter des chansons françaises traditionnelles, accompagné par le duo Milau au cœur de la Haute Chapelle. Répertoire musical enfant/adulte. Le port de chaussures de marche est conseillé. Les chiens ne sont pas autorisés. Inscription à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou sur internet. Billet non remboursable non échangeableTout public

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rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

A short 2.5km walk (1h) for families, to sing along to popular French songs, accompanied by François’ four-piece band who never leave their guitars behind. Walking shoes are recommended. Dogs are allowed on a leash. Registration at Sarrebourg Moselle Sud tourist office or https://tinyurl.com/277tas59 Non-refundable non-exchangeable ticket

A short 2.5km walk (1h30) to sing traditional French songs, accompanied by the Milau duo in the heart of the Haute Chapelle. Musical repertoire for children and adults. Walking shoes recommended. Dogs are not allowed. Registration at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office or online. Ticket non-refundable non-exchangeable

L’événement Rando Moselle rando chansons Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-05-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG