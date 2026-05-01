Saint-Quirin

Rando Moselle rando créative Land art

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-25 15:00:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Partez pour une randonnée où la nature devient votre terrain de création ! Au fil des sentiers, laissez-vous inspirer par les paysages et initiez-vous au Land Art, cet art éphémère qui sublime la nature avec des matériaux trouvés sur place. Randonnée facile de 2km (2h). Prévoir un petit contenant (sac ou panier). Le port de chaussures de marche est recommandé. Les chiens ne sont pas acceptés. Inscriptions à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou sur internet. Billet non échangeable non remboursableTout public

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rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

Set off on a hike where nature becomes your creative terrain! Along the trails, let yourself be inspired by the landscapes and learn about Land Art, an ephemeral art form that sublimates nature using materials found on site. Easy 2km hike (2h). Bring a small container (bag or basket). Walking shoes recommended. Dogs are not allowed. Registration at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office or online. Ticket non-exchangeable non-refundable

L’événement Rando Moselle rando créative Land art Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-05-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG