Saint-Quirin

Rando Moselle rando des bornes et des roses

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:15:00

fin : 2026-05-23 17:15:00

Date(s) :

2026-05-23

Le parcours (10km 3h00) permet de découvrir les richesses du patrimoine beauté de ma forêt, les bornes de l’ancien prieuré de Saint-Quirin, les roses (chapelles) bleue et blanche. Le port de chaussures de marche est demandé, boisson, bâtons de marche conseillés. Nos amis à quatre pattes ne peuvent participer à cette randonnée. Inscription à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou sur internet. Billet non remboursable non échangeableTout public

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rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

The route (10km 3h00) allows you to discover the richness of our heritage: the beauty of my forest, the markers of the ancient priory of Saint-Quirin, the blue and white roses (chapels). Please wear walking shoes, and drinks and walking sticks are recommended. Our four-legged friends cannot take part in this hike. Registration at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office or online. Ticket non-refundable non-exchangeable

L’événement Rando Moselle rando des bornes et des roses Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-05-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG