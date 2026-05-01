Rando Moselle rando des bornes et des roses Saint-Quirin
Rando Moselle rando des bornes et des roses Saint-Quirin samedi 23 mai 2026.
Saint-Quirin
Rando Moselle rando des bornes et des roses
rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle
Tarif : – – EUR
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Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:15:00
fin : 2026-05-23 17:15:00
Date(s) :
2026-05-23
Le parcours (10km 3h00) permet de découvrir les richesses du patrimoine beauté de ma forêt, les bornes de l’ancien prieuré de Saint-Quirin, les roses (chapelles) bleue et blanche. Le port de chaussures de marche est demandé, boisson, bâtons de marche conseillés. Nos amis à quatre pattes ne peuvent participer à cette randonnée. Inscription à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou sur internet. Billet non remboursable non échangeableTout public
0 .
rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr
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English :
The route (10km 3h00) allows you to discover the richness of our heritage: the beauty of my forest, the markers of the ancient priory of Saint-Quirin, the blue and white roses (chapels). Please wear walking shoes, and drinks and walking sticks are recommended. Our four-legged friends cannot take part in this hike. Registration at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office or online. Ticket non-refundable non-exchangeable
L’événement Rando Moselle rando des bornes et des roses Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-05-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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