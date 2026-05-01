Saint-Quirin

Rando Moselle rando énigmes archéologiques au Sauvageon

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

0

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Autour de la nécropole gallo-romaine du Sauvageon, une balade vous conduira à la découverte des vestiges d’occupation gallo-romaine et médiévale (champs, enclos, carrières, bâtiments) repérés par les archéologues grâce aux prospections et à l’interprétation du LIDAR (Light Detection and Ranging télédétection par faisceau laser). Il y aura un départ du village de la randonnée (stade de Saint-Quirin) en covoiturage jusqu’au site du Sauvageon. Distance du parcours 3.5km (3h). Le port de bonnes chaussures est nécessaire. Cette randonnée n’est pas accessible à nos amis les animaux. Ouverture des inscriptions prochainement à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud et sur internet. Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables.Tout public

0 .

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Around the Gallo-Roman necropolis of Le Sauvageon, a walk will lead you to discover the remains of Gallo-Roman and medieval occupation (fields, enclosures, quarries, buildings) identified by archaeologists through prospecting and LIDAR (Light Detection and Ranging) interpretation. There will be a car-sharing departure from the hiking village (Saint-Quirin stadium) to the Sauvageon site. Distance: 3.5km (3h). Good footwear is required. This hike is not accessible to pets. Registration will open shortly at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office and online. Tickets are neither exchangeable nor refundable.

L’événement Rando Moselle rando énigmes archéologiques au Sauvageon Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-04-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG