Rando Moselle rando festive gastronomie et musique Saint-Quirin
Rando Moselle rando festive gastronomie et musique Saint-Quirin dimanche 24 mai 2026.
Saint-Quirin
Rando Moselle rando festive gastronomie et musique
rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 17:00:00
fin : 2026-05-24 20:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Randonnée facile de 6km (3h) animée autour d’une marche en trois haltes agrémentées de trois dégustations salées-sucrées, accompagnées des mélodies du duo Patrice-David. Nos amis à quatre pattes ne peuvent participer à cette randonnée. Inscriptions à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou sur internet avant le 21 mai. Les billets ne sont ni remboursables, ni échangeables.Tout public
5 .
rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr
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English :
An easy 6km hike (3h) with three stops and three savory-sweet tastings, accompanied by the melodies of the Patrice-David duo. Our four-legged friends cannot take part in this walk. Registration at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office or online before May 21. Tickets are non-refundable and non-exchangeable.
L’événement Rando Moselle rando festive gastronomie et musique Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-05-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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