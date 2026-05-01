Saint-Quirin

Rando Moselle rando historique

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 15:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Petite marche de 3.5km (2h30) pour partir à la découverte de Saint-Quirin er de son histoire remarquables, en passant par ses sites classés. Le port de chaussures de marche est conseillé. Les chiens ne sont pas autorisés. Inscription à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou sur internet. Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursablesTout public

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rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

A short 3.5km walk (2h30) to discover Saint-Quirin and its remarkable history, passing by its listed sites. Walking shoes are recommended. Dogs are not allowed. Registration at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office or online. Tickets are neither exchangeable nor refundable

L’événement Rando Moselle rando historique Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-05-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG