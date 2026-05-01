Rando Moselle rando la forêt et ses hôtes Saint-Quirin
Rando Moselle rando la forêt et ses hôtes Saint-Quirin lundi 25 mai 2026.
Saint-Quirin
Rando Moselle rando la forêt et ses hôtes
rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle
Tarif : – – EUR
0
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-05-25 10:00:00
fin : 2026-05-25 12:30:00
Date(s) :
2026-05-25
Au programme de cette marche facile de 8km (2h30) les grands mammifères et les oiseaux emblématiques du massif vosgien ! Le port de chaussures de marche est conseillé. Nos amis les animaux ne peuvent participer à cette randonnée. Inscriptions à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou sur internet. Billets non remboursables non échangeablesTout public
0 .
rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr
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English :
On the program for this easy 8km walk (2h30): large mammals and birds emblematic of the Vosges mountains! Walking shoes are recommended. Pets are not allowed on this walk. Registration at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office or online. Tickets non-refundable non-exchangeable
L’événement Rando Moselle rando la forêt et ses hôtes Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-05-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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