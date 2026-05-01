Saint-Quirin

Rando Moselle rando magie

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

0

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 16:00:00

fin : 2026-05-24 17:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Au fil de la randonnée (facile, 2.5km 1h30), un magicien viendra à votre rencontre pour vous offrir des instants de magie en close-up. cartes, illusions de proximité… tout se passera sous vos yeux, parfois même entre vos mains. Le port de chaussures de marche est recommandé. Les chiens ne sont pas autorisés. Inscriptions à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou sur internet. Billet non remboursable non échangeableTout public

0 .

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As you hike along (easy, 2.5km 1h30), a magician will come to meet you and offer you moments of close-up magic. Cards, close-up illusions? everything will happen before your very eyes, and sometimes even in your hands. Walking shoes are recommended. Dogs are not allowed. Registration at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office or online. Non-refundable non-exchangeable ticket

L’événement Rando Moselle rando magie Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-05-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG