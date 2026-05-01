Saint-Quirin

Rando Moselle rando musique et conte

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-25 15:00:00

fin : 2026-05-25 18:30:00

Date(s) :

2026-05-25

Partez à la découverte d’ne conteuse et de plusieurs groupes musicaux qui vont enchanter votre balade. Cette randonnée de 5km est facile (3h30). Le port de chaussures de marche est recommandé. Les chiens ne sont pas autorisés. Inscriptions à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou sur internet. Les billets sont ni remboursables, ni échangeables.Tout public

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rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

Discover a storyteller and several musical groups who will enchant your stroll. This 5km hike is easy (3h30). Walking shoes are recommended. Dogs are not allowed. Registration at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office or online. Tickets are non-refundable and non-exchangeable.

L’événement Rando Moselle rando musique et conte Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-05-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG