Saint-Quirin

Rando Moselle rando petits trappeurs, en piste !

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-25 16:00:00

fin : 2026-05-25 17:30:00

Date(s) :

2026-05-25

Découvrir en famille la forêt, ses odeurs, ses sons, ses arbres et leur contact, … Cette randonnée est facile (2km-1h30). Le port de chaussures de marche est recommandé. Les chiens ne sont pas autorisés. Inscriptions à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou sur internet. Les billets sont ni remboursables, ni échangeablesEnfants

3 .

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

Discover the forest with your family, its smells, its sounds, its trees and their contact.. This is an easy hike (2km-1h30). Walking shoes are recommended. Dogs are not allowed. Registration at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office or online. Tickets are non-refundable and non-exchangeable

L’événement Rando Moselle rando petits trappeurs, en piste ! Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-05-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG