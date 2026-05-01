Rando Moselle rando petits trappeurs, en piste ! Saint-Quirin
Rando Moselle rando petits trappeurs, en piste ! Saint-Quirin lundi 25 mai 2026.
Saint-Quirin
Rando Moselle rando petits trappeurs, en piste !
rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle
Tarif : – – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-05-25 16:00:00
fin : 2026-05-25 17:30:00
Date(s) :
2026-05-25
Découvrir en famille la forêt, ses odeurs, ses sons, ses arbres et leur contact, … Cette randonnée est facile (2km-1h30). Le port de chaussures de marche est recommandé. Les chiens ne sont pas autorisés. Inscriptions à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou sur internet. Les billets sont ni remboursables, ni échangeablesEnfants
3 .
rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr
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English :
Discover the forest with your family, its smells, its sounds, its trees and their contact.. This is an easy hike (2km-1h30). Walking shoes are recommended. Dogs are not allowed. Registration at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office or online. Tickets are non-refundable and non-exchangeable
L’événement Rando Moselle rando petits trappeurs, en piste ! Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-05-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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