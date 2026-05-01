Saint-Quirin

Rando Moselle rando poésie

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 12:30:00

Date(s) :

2026-05-24

La chair du Verbe la poésie en liberté Au son des mots, des poèmes, des textes, plongez dans l’ambiance de la forêt vosgienne. Cette randonnée de 4km (2h30) est facile. Le port de chaussures de marche est recommandé. Nos amis les animaux ne sont pas acceptés à cette randonnée. Inscriptions ouvertes à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud et sur internet. Billets ni remboursables, ni échangeablesTout public

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rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

La chair du Verbe: poetry in the wild: to the sound of words, poems and texts, immerse yourself in the atmosphere of the Vosges forest. This 4km hike (2h30) is easy. Walking shoes are recommended. Pets are not allowed on this hike. Registration open at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office and online. Tickets are non-refundable and non-exchangeable

L’événement Rando Moselle rando poésie Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-05-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG