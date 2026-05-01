Saint-Quirin

Rando Moselle rando Rangers de la nature

Rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-25 09:00:00

fin : 2026-05-25 12:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Marche facile de 4.5km (3h00), où vous serez accompagné par un Rangers de la nature qui vous sensibilisera au mauvais devenir des déchets dans la nature. Il faut prévoir des chaussures de marche. Les chiens ne sont pas autorisés. Inscriptions à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou sur internet. Billets non remboursables, non échangeablesTout public

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Rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

Easy 4.5km walk (3h00), accompanied by a Nature Ranger who will make you aware of the bad fate of waste in nature. Please bring walking shoes. Dogs are not allowed. Registration at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office or online. Non-refundable, non-exchangeable tickets

L’événement Rando Moselle rando Rangers de la nature Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-05-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG