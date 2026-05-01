Rando Moselle rando sentier des bornes Saint-Quirin
Rando Moselle rando sentier des bornes Saint-Quirin dimanche 24 mai 2026.
Saint-Quirin
Rando Moselle rando sentier des bornes
Rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle
Tarif : – – EUR
0
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 14:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Randonnée facile de 8km (3h), à la recherche des bornes de l’ancien prieuré de Saint-Quirin. Nos amis à quatre pattes ne sont pas autorisés à cette randonnée. Port de chaussures de marche recommandé. Inscription à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou sur internet. Billet non remboursable non échangeableTout public
0 .
Rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr
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English :
Easy 8km hike (3h), in search of the markers of the ancient priory of Saint-Quirin. Our four-legged friends are not allowed on this hike. Walking shoes recommended. Registration at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office or online. Ticket non-refundable non-exchangeable
L’événement Rando Moselle rando sentier des bornes Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-05-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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