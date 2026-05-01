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Rando Moselle rando sentier des bornes Saint-Quirin

Rando Moselle rando sentier des bornes Saint-Quirin dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Rue du Stade Village de la randonnée

Ville : 57560 Saint-Quirin

Département : Moselle

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Tarif enfant

Saint-Quirin

Rando Moselle rando sentier des bornes

Rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR
0
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 14:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Randonnée facile de 8km (3h), à la recherche des bornes de l’ancien prieuré de Saint-Quirin. Nos amis à quatre pattes ne sont pas autorisés à cette randonnée. Port de chaussures de marche recommandé. Inscription à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou sur internet. Billet non remboursable non échangeableTout public
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Rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82  contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

Easy 8km hike (3h), in search of the markers of the ancient priory of Saint-Quirin. Our four-legged friends are not allowed on this hike. Walking shoes recommended. Registration at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office or online. Ticket non-refundable non-exchangeable

L’événement Rando Moselle rando sentier des bornes Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-05-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG

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