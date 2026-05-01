Saint-Quirin

Rando Moselle rando sophrologie 24

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 16:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Animée par deux sophrologues, découvrez des techniques de méditation, de respiration, d’ancrage en pleine nature harmonieuse. Cette randonnée de 2km (2h) s’adresse aux 12 ans et plus. Le port de bonnes chaussures est recommandé. Nos amis les animaux ne peuvent participer à cette randonnée. Ouverture prochaine des inscriptions à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud et sur internet. Billet non échangeable non remboursableAdultes

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rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

Led by two sophrologists, discover meditation, breathing and anchoring techniques in a harmonious natural setting. This 2km (2h) hike is for people aged 12 and over. Good footwear is recommended. Pets are not allowed on this hike. Registration opens soon at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office and online. Ticket non-exchangeable non-refundable

L’événement Rando Moselle rando sophrologie 24 Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-04-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG