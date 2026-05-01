Saint-Quirin

Rando Moselle rando sportive au Donon

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 07:30:00

fin : 2026-05-24 19:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Randonnée sportive pour randonneurs confirmés de 43km (12h) . Au départ de Saint-Quirin, rejoignez le Donon entre forêts et montagnes. Au sommet, le temple et la vue offrent une belle récompense. Forts dénivelé positif (1212m) comme négatif (1223m). Randonnée à partir de 15 ans. Bonnes chaussures de randonnée recommandées et repas tiré du sac. Nos amis à quatre pattes ne peuvent participer à cette randonnée. Inscription à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou par internet. Billet non échangeable, non remboursableAdultes

5 .

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sporty 43km hike (12h) for experienced hikers. Starting from Saint-Quirin, reach the Donon between forests and mountains. At the summit, the temple and the view offer a fine reward. Steep ascents (1212m) and descents (1223m). Minimum age 15. Good hiking boots recommended and packed lunch. Our four-legged friends cannot take part in this hike. Registration at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office or by internet. Ticket non-exchangeable, non-refundable

L’événement Rando Moselle rando sportive au Donon Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-05-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG