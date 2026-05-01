Saint-Quirin

Rando Moselle rando sur les pas des passeurs

rue du Stade Village de la Randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-25 14:15:00

fin : 2026-05-25 16:45:00

Date(s) :

2026-05-25

Dès la défaite de 1940, les fugitifs commencent à solliciter les populations locales pour trouver la voie de la liberté vers la France Libre. Marchez sur leurs pas dans le massif vosgien avec cette marche facile de 6km (2h30). Le port de chaussures de marche est recommandé. Nos amis les animaux ne sont pas acceptés. Inscriptions à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou sur internet. Billets non remboursables non échangeablesTout public

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rue du Stade Village de la Randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

As soon as they were defeated in 1940, the fugitives began calling on the local population to help them find their way to freedom in Free France. Follow in their footsteps in the Vosges mountains on this easy 6km walk (2h30). Walking shoes are recommended. Pets are not allowed. Registration at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office or online. Tickets non-refundable non-exchangeable

L’événement Rando Moselle rando sur les pas des passeurs Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-05-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG