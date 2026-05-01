Saint-Quirin

Rando Moselle rando VTT 22km

Rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 09:30:00

fin : 2026-05-24 11:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Partez accompagné, en VTT, pour découvrez le massif de moyenne montagne et la forêt domaniale de Saint-Quirin. Il s’agit d’un parcours facile de 2h. Il est nécessaire de se munir de son VTT. Ouverture prochaine des inscriptions à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud et sur internet. Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables.Tout public

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Rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

Set off accompanied by a mountain bike to discover the mid-mountain massif and the national forest of Saint-Quirin. This is an easy 2-hour ride. All you need is your mountain bike. Registration opens soon at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office and online. Tickets are neither exchangeable nor refundable.

L’événement Rando Moselle rando VTT 22km Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-04-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG