Saint-Quirin

Rando Moselle rando VTT 42km

Rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 13:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Partez accompagné, en VTT, découvrez le massif de moyenne montagne et la forêt domaniale de Saint-Quirin. Il s’agit d’un parcours difficile de 4h. Il est nécessaire de se munir de son VTT. Ouverture prochaine des inscriptions à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud et sur internet. Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables.Tout public

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Rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

Accompanied by a mountain bike, discover the mid-mountain massif and the Saint-Quirin state forest. This is a challenging 4-hour ride. You’ll need to bring your mountain bike. Registration opens soon at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office and online. Tickets are neither exchangeable nor refundable.

L’événement Rando Moselle rando VTT 42km Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-04-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG