Rando Moselle rando zen et énergie Saint-Quirin

Saint-Quirin

Rando Moselle rando zen et énergie

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:45:00

fin : 2026-05-23 21:45:00

Date(s) :

2026-05-23

Se retrouver dans la nature, respirer, lâcher prise et écouter son corps. Quitter le rythme quotidien pour s’accorder à celui de la nature, éveiller son intuition et ses émotions. Explorer une présence plus consciente, en lien avec soi, les autres et le vivant, pour une reconnexion profonde. Randonnée de difficulté moyenne (10km/7h), accessible à partir de 13 ans (les moins de 18 ans doivent être accompagnés). Equipements à prévoir Chaussures de marche, une petite serviette pour s’assoir, une gourde d’eau, une collation simple tirée du sac, des vêtements appropriés à la météo et aux changements de température. Un petit sac poubelle (5 litres), un petit carnet et un crayon (à papier de préférence). Les portables seront en mode avion. Ne pas venir avec un excitant (cigarette/ vaporette, café, thé noir, sucre). Les chiens ne sont pas autorisés. Inscription à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou sur internet. Billet non remboursable/non échangeableAdultes

15 .

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

Find yourself in nature, breathe, let go and listen to your body. Leave your daily routine behind and tune into nature’s rhythm, awakening your intuition and emotions. Explore a more conscious presence, in touch with yourself, others and the living world, for a profound reconnection. Medium-difficulty hike (10km/7h), accessible from age 13 (under-18s must be accompanied). Equipment required: Walking shoes, a small towel to sit on, a water bottle, a simple snack from the bag, clothing appropriate to the weather and temperature changes. A small garbage bag (5 liters), a small notebook and a pencil (preferably paper). Cell phones must be in airplane mode. Do not bring any stimulants (cigarettes/vaporettes, coffee, black tea, sugar). Dogs are not allowed. Registration at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office or online. Non-refundable/non-exchangeable ticket

L’événement Rando Moselle rando zen et énergie Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-05-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG