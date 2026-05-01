Rando Moselle Saint Quirin au fil de l’épée 23 Saint-Quirin

Saint-Quirin

Rando Moselle Saint Quirin au fil de l’épée 23

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez découvrir la légende dorée de Saint Quirin racontée et animée par le club d’escrime de Sarrebourg. Laissez Baudric, notre conteur facétieux, vous guider dans une aventure imaginée sur les traces du romain qui deviendra Saint Quirin. En famille ou entre amis, préparez vous à découvrir une version revisitée et pleine de surprises de la légende qui a donné son nom au village. Il s’agit d’une randonnée facile de 3km (2h30). Le port de bonnes chaussures est recommandé. Il faut prévoir un repas tiré du sac. La randonnée n’est pas accessible à nos amis les animaux. Ouverture des inscriptions prochainement à l’office de tourisme de Sarrebourg Moselle Sud et en ligne. Billet non remboursable non échangeableTout public

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rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

Come and discover the golden legend of Saint Quirin, told and animated by the Sarrebourg fencing club. Let Baudric, our mischievous storyteller, guide you on an imaginary adventure in the footsteps of the Roman who became Saint Quirin. With family or friends, get ready to discover a revisited version, full of surprises, of the legend that gave its name to the village. This is an easy 3km hike (2h30). Good footwear is recommended. Bring your own packed lunch. This hike is not accessible to pets. Registration opening soon at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office and online. Ticket non-refundable non-exchangeable

L’événement Rando Moselle Saint Quirin au fil de l’épée 23 Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-04-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG