Rando nocturne au moulin de Boisse Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Rando nocturne au moulin de Boisse Castelnau Montratier-Sainte Alauzie samedi 18 juillet 2026.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Rando nocturne au moulin de Boisse
Moulin de Boisse Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Accueil et visite du moulin à partir de 18h30, pique-nique tiré du sac à partir de 19h et départ de la randonnée à 20h30
Accueil et visite du moulin à partir de 18h30, pique-nique tiré du sac à partir de 19h et départ de la randonnée à 20h30
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Moulin de Boisse Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 01 75 37 10 pique.pousse-quercyblanc46@orange.fr
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English :
Welcome and tour of the mill from 6:30 pm, picnic from 7 pm and start of the hike at 8:30 pm
L’événement Rando nocturne au moulin de Boisse Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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