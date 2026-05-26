Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Rando nocturne au moulin de Boisse

Moulin de Boisse Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Accueil et visite du moulin à partir de 18h30, pique-nique tiré du sac à partir de 19h et départ de la randonnée à 20h30

Accueil et visite du moulin à partir de 18h30, pique-nique tiré du sac à partir de 19h et départ de la randonnée à 20h30

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Moulin de Boisse Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 01 75 37 10 pique.pousse-quercyblanc46@orange.fr

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English :

Welcome and tour of the mill from 6:30 pm, picnic from 7 pm and start of the hike at 8:30 pm

L’événement Rando nocturne au moulin de Boisse Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot