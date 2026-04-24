Rando Poussette avec Ludo’Marmots Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Rando Poussette avec Ludo’Marmots Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac mardi 5 mai 2026.
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Rando Poussette avec Ludo’Marmots
2 rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-05
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-05-05 2026-06-02 2026-07-07
Chaque 1er mardi du mois, Ludo’Marmots vous propose une rando poussette !
Rendez-vous au Centre Social pour une balade conviviale avec les enfants. .
2 rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 29 centresocialpaysdolt@yahoo.fr
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English :
Every 1st Tuesday of the month, Ludo’Marmots organizes a stroller ride!
L’événement Rando Poussette avec Ludo’Marmots Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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