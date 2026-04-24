Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Rando Poussette avec Ludo’Marmots

2 rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-05

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-05-05 2026-06-02 2026-07-07

Chaque 1er mardi du mois, Ludo’Marmots vous propose une rando poussette !

Rendez-vous au Centre Social pour une balade conviviale avec les enfants. .

2 rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 29 centresocialpaysdolt@yahoo.fr

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English :

Every 1st Tuesday of the month, Ludo’Marmots organizes a stroller ride!

L’événement Rando Poussette avec Ludo’Marmots Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)