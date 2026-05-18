Rando Poussettes Parc Maurepas Rennes Jeudi 9 juillet, 10h30 Ille-et-Vilaine

Balade et lectures

Dans le cadre de Cet Été à Rennes, la bibliothèque des Longs-Champs propose une balade contée au parc de Maurepas pour les tout petits et leurs familles. Cette promenade, ouverte à tous (parents, assistant(e)s maternell(e)s, crèches…) sera entrecoupée de lectures et comptines.

En partenariat avec l’association Jeanne d’arc, le CPB et la MJC du Grand Cordel.

RDV sous la Pagode du jardin chinois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-09T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-09T11:30:00.000+02:00

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Parc Maurepas 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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