Rando Solidaire ZI les Gravasses Villefranche-de-Rouergue
Rando Solidaire ZI les Gravasses Villefranche-de-Rouergue dimanche 7 juin 2026.
Rando Solidaire
ZI les Gravasses Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Participation adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Des randonnées pour découvrir des territoires riches en contrastes créant des milliers de souvenirs !
Randonnées 6 km, 7 km ou 11,2 km.
Départ à 9h au foirail de la Madeleine.
Collation prévue sur les itinéraires et possibilité de repas au retour.
Participation 8€ (5€ pour les 6-12 ans) au profit d’actions et d’œuvres sociales sur le Villefranchois.
Organisé par le Lions Club, Courir et Marcher au féminin et le Randonneur à Villeneuve. 8 .
ZI les Gravasses Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 12 84 64 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hikes to discover territories rich in contrasts, creating thousands of memories!
L’événement Rando Solidaire Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-02-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)