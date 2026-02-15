Rando Solidaire ZI les Gravasses Villefranche-de-Rouergue

Rando Solidaire

ZI les Gravasses Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Participation adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Des randonnées pour découvrir des territoires riches en contrastes créant des milliers de souvenirs !

Randonnées 6 km, 7 km ou 11,2 km.

Départ à 9h au foirail de la Madeleine.

Collation prévue sur les itinéraires et possibilité de repas au retour.

Participation 8€ (5€ pour les 6-12 ans) au profit d’actions et d’œuvres sociales sur le Villefranchois.

Organisé par le Lions Club, Courir et Marcher au féminin et le Randonneur à Villeneuve. 8 .

ZI les Gravasses Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 12 84 64 00

English :

Hikes to discover territories rich in contrasts, creating thousands of memories!

