Rando-vélo à la découverte des jardins partagés des quartiers sud Le Mans
Rando-vélo à la découverte des jardins partagés des quartiers sud Le Mans mercredi 22 avril 2026.
Le Mans
Rando-vélo à la découverte des jardins partagés des quartiers sud
54 Rue du Soleil Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22 2026-04-25
Avec l’association Jardin du Vivant
14h à 16h Départ depuis le Jardin du Soleil, 54 rue du Soleil, Le Mans
À partir de 8 ans
Une balade pour explorer les espaces végétalisés et en apprendre plus sur les enjeux environnementaux de notre territoire. Dans le cadre du mois de la nature en ville .
54 Rue du Soleil Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr
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English :
L’événement Rando-vélo à la découverte des jardins partagés des quartiers sud Le Mans a été mis à jour le 2026-04-16 par CDT72
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