Le Mans

Rando-vélo à la découverte des jardins partagés des quartiers sud

54 Rue du Soleil Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-25

Avec l’association Jardin du Vivant

14h à 16h Départ depuis le Jardin du Soleil, 54 rue du Soleil, Le Mans

À partir de 8 ans

Une balade pour explorer les espaces végétalisés et en apprendre plus sur les enjeux environnementaux de notre territoire. Dans le cadre du mois de la nature en ville .

54 Rue du Soleil Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

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English :

L’événement Rando-vélo à la découverte des jardins partagés des quartiers sud Le Mans a été mis à jour le 2026-04-16 par CDT72