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AGENDA · Uvernet-Fours

RANDO VELO APERO Uvernet-Fours

jeudi 20 août 2026 · Uvernet-Fours

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Le Péguieou
Ville
04400 Uvernet-Fours
Département
Alpes-de-Haute-Provence
Tarif
80 80 80 Inclus la location de VTTAE, l'accompagnement et la planche apéro.

Uvernet-Fours

RANDO VELO APERO

Le Péguieou Uvernet-Fours Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Inclus la location de VTTAE, l’accompagnement et la planche apéro.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 16:00:00
fin : 2026-08-20 19:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Accompagné par un moniteur professionnel, randonnez en VTT à assistance électrique à travers des paysages grandioses, pour rejoindre le Pégueiou, restaurant d’altitude perché à 2365 m.
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Le Péguieou Uvernet-Fours 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 48 46 76  hello@unusual-ride.com

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English :

Accompanied by a professional guide, go mountain biking on an electric-assist bike through breathtaking landscapes to reach the Pégueiou, a mountain restaurant perched at 2,365 meters.

L’événement RANDO VELO APERO Uvernet-Fours a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme de Pra Loup

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