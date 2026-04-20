RANDO-VÉLO LES BATTEMENTS DE LA GARONNE Allées Jean Jaurès Toulouse
RANDO-VÉLO LES BATTEMENTS DE LA GARONNE Allées Jean Jaurès Toulouse dimanche 3 mai 2026.
Toulouse
RANDO-VÉLO LES BATTEMENTS DE LA GARONNE
Allées Jean Jaurès AU PIED DE LA STATUE RIQUET (CÔTÉ CANAL DU MIDI) Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 12:30:00
Date(s) :
2026-05-03
Chaque 1er dimanche du mois, Toulouse Métropole organise et anime des rando-vélos sur l’ensemble du territoire dans une ambiance sportive, conviviale et solidaire.
Partez à la découverte de la Métropole à vélo ! Voici le parcours de ce dimanche Découvrez les battements de la Garonne à travers une balade sonore à vélo, sur les traces du patrimoine industriel Toulousain.
BON À SAVOIR POUR PARTICIPER
– Randonnée vélo gratuite, inscription obligatoire sur metropole.toulouse.fr
– Enfants de 12 à 16 ans doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte
– Casque obligatoire pour les mineurs
– Des accompagnateurs de Toulouse Métropole vous guident sur le parcours, pour vous rappeler les consignes de sécurité et dispenser des conseils techniques d’entretiens et de réglages des vélos.
– Possibilité de location d’un VélÔToulouse à proximité.
– Casques, tenues adaptées à la pratique physique, éléments de protections et kit de réparation crevaison fortement conseillés.
– Annulation possible en cas de mauvaises conditions météorologiques ou d’un faible nombre de participants.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site internet de Toulouse Métropole. .
Allées Jean Jaurès AU PIED DE LA STATUE RIQUET (CÔTÉ CANAL DU MIDI) Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie randovelo@toulouse-metropole.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every 1st Sunday of the month, Toulouse Métropole organizes and leads bike rides throughout the region in a sporting, friendly and supportive atmosphere.
L’événement RANDO-VÉLO LES BATTEMENTS DE LA GARONNE Toulouse a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Visite Mon Précieux… « La lanterne magique, aux origines du cinéma », Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 20 avril 2026
- Toulouse School of Aviation and Aerospace Engineering (TSAAE) Toulouse 20 avril 2026
- MISSION MUSÉE ! MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse 20 avril 2026
- Visite en famille : « Mission musée », Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 20 avril 2026
- Visite Exposition Figures de Mongolie, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 20 avril 2026