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RANDO-VÉLO LES BATTEMENTS DE LA GARONNE Allées Jean Jaurès Toulouse

RANDO-VÉLO LES BATTEMENTS DE LA GARONNE Allées Jean Jaurès Toulouse dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Allées Jean Jaurès

Adresse : AU PIED DE LA STATUE RIQUET (CÔTÉ CANAL DU MIDI)

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Toulouse

RANDO-VÉLO LES BATTEMENTS DE LA GARONNE

Allées Jean Jaurès AU PIED DE LA STATUE RIQUET (CÔTÉ CANAL DU MIDI) Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 12:30:00

Date(s) :
2026-05-03

Chaque 1er dimanche du mois, Toulouse Métropole organise et anime des rando-vélos sur l’ensemble du territoire dans une ambiance sportive, conviviale et solidaire.
Partez à la découverte de la Métropole à vélo ! Voici le parcours de ce dimanche Découvrez les battements de la Garonne à travers une balade sonore à vélo, sur les traces du patrimoine industriel Toulousain.

BON À SAVOIR POUR PARTICIPER
– Randonnée vélo gratuite, inscription obligatoire sur metropole.toulouse.fr
– Enfants de 12 à 16 ans doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte
– Casque obligatoire pour les mineurs
– Des accompagnateurs de Toulouse Métropole vous guident sur le parcours, pour vous rappeler les consignes de sécurité et dispenser des conseils techniques d’entretiens et de réglages des vélos.
– Possibilité de location d’un VélÔToulouse à proximité.
– Casques, tenues adaptées à la pratique physique, éléments de protections et kit de réparation crevaison fortement conseillés.
– Annulation possible en cas de mauvaises conditions météorologiques ou d’un faible nombre de participants.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site internet de Toulouse Métropole.   .

Allées Jean Jaurès AU PIED DE LA STATUE RIQUET (CÔTÉ CANAL DU MIDI) Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie   randovelo@toulouse-metropole.fr

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English :

Every 1st Sunday of the month, Toulouse Métropole organizes and leads bike rides throughout the region in a sporting, friendly and supportive atmosphere.

L’événement RANDO-VÉLO LES BATTEMENTS DE LA GARONNE Toulouse a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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