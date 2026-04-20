RANDO-VÉLO LES BATTEMENTS DE LA GARONNE Allées Jean Jaurès Toulouse

Toulouse

RANDO-VÉLO LES BATTEMENTS DE LA GARONNE

Allées Jean Jaurès AU PIED DE LA STATUE RIQUET (CÔTÉ CANAL DU MIDI) Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 12:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Chaque 1er dimanche du mois, Toulouse Métropole organise et anime des rando-vélos sur l’ensemble du territoire dans une ambiance sportive, conviviale et solidaire.

Partez à la découverte de la Métropole à vélo ! Voici le parcours de ce dimanche Découvrez les battements de la Garonne à travers une balade sonore à vélo, sur les traces du patrimoine industriel Toulousain.

BON À SAVOIR POUR PARTICIPER

– Randonnée vélo gratuite, inscription obligatoire sur metropole.toulouse.fr

– Enfants de 12 à 16 ans doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte

– Casque obligatoire pour les mineurs

– Des accompagnateurs de Toulouse Métropole vous guident sur le parcours, pour vous rappeler les consignes de sécurité et dispenser des conseils techniques d’entretiens et de réglages des vélos.

– Possibilité de location d’un VélÔToulouse à proximité.

– Casques, tenues adaptées à la pratique physique, éléments de protections et kit de réparation crevaison fortement conseillés.

– Annulation possible en cas de mauvaises conditions météorologiques ou d’un faible nombre de participants.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site internet de Toulouse Métropole. .

Allées Jean Jaurès AU PIED DE LA STATUE RIQUET (CÔTÉ CANAL DU MIDI) Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie randovelo@toulouse-metropole.fr

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English :

Every 1st Sunday of the month, Toulouse Métropole organizes and leads bike rides throughout the region in a sporting, friendly and supportive atmosphere.

L’événement RANDO-VÉLO LES BATTEMENTS DE LA GARONNE Toulouse a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE