Visite Exposition Figures de Mongolie, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse

Visite Exposition Figures de Mongolie Lundi 20 avril, 15h30 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

8€/ 5€/3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T15:30:00+02:00 – 2026-04-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-20T15:30:00+02:00 – 2026-04-20T16:30:00+02:00

Le musée Georges-Labit propose une évocation de la Mongolie ancestrale à travers le regard de deux peintres contemporains mongols, Munkhbat et Lhagvarentsen. Leurs œuvres invitent le visiteur à un voyage au cœur des traditions picturales et des figures médiévales emblématiques du pays des steppes.

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229772844402 »}] Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

Peintures de Munkhbat et Lahgvarentsen