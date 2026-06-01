Rando-visite de la grotte de la Baume Bonne, Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon, Quinson

Rando-visite de la grotte de la Baume Bonne 13 et 14 juin Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Alpes-de-Haute-Provence

A partir de 7 ans. Limité à 20 personnes. Chaussures de marche fermées et eau obligatoires. 7 km aller-retour, 250 mètres de dénivelé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T09:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:30:00+02:00

Randonnée et visite de la grotte de la Baume Bonne, site emblématique des gorges du Verdon, qui témoigne de 400 000 ans d’occupations humaines. Découverte d’un site archéologique fascinant dans un cadre naturel exceptionnel.

Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Route de Montmeyan, 04500 Quinson, France Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492740959 https://www.museeprehistoire.com Depuis plus d’un demi-siècle, 60 sites archéologiques ont été fouillés dans le Verdon : les merveilles rendues ainsi à la lumière vous attendent dans une muséographie à la fois ludique et spectaculaire.

Randonnée et visite de la grotte de la Baume Bonne, site emblématique des gorges du Verdon, qui témoigne de 400 000 ans d’occupations humaines. Découverte d’un site archéologique fascinant dans un…

©Musée de préhistoire des gorges du Verdon