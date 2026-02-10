Montlebon

Rando VTT enfants accompagnée

Gardot Montlebon Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-16 2026-08-21

Partez pour une randonnée VTT de 2h avec un moniteur et découvrez la moyenne montagne. Réservé au enfants de 9 à 12 ans. Sur réservation obligatoire. .

Gardot Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53

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English : Rando VTT enfants accompagnée

L’événement Rando VTT enfants accompagnée Montlebon a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER