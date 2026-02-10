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Rando VTT enfants accompagnée Montlebon

Rando VTT enfants accompagnée Montlebon vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
Gardot
Ville
25500 Montlebon
Département
Doubs
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
8 8 Tarif enfant Tarif enfant

Montlebon

Rando VTT enfants accompagnée

Gardot Montlebon Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-16 2026-08-21

Partez pour une randonnée VTT de 2h avec un moniteur et découvrez la moyenne montagne. Réservé au enfants de 9 à 12 ans. Sur réservation obligatoire.   .

Gardot Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53 

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English : Rando VTT enfants accompagnée

L’événement Rando VTT enfants accompagnée Montlebon a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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